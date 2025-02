Iodonna.it - La notte che ha cambiato la sua vita: «Ho capito allora che la morte non esiste. Da allora non ne ho più paura, anzi, mi piacerebbe morire»

C’era un tempo in cui Dora Moroni era la ragazza della porta accanto che entrava ogni domenica nelle case degli italiani. Solare, spigliata, con una voce che sapeva accarezzare le note, era la prima «valletta parlante» di Domenica In, lo show cult di Rai 1. Poi, in unad’estate del 1978, tutto si spezzò. Un incidente stradale segnò per sempre il suo destino. Eppure, anche dopo aver sfiorato la, Dora è rimasta in piedi, ostinatamente aggrappata alla sua passione per la musica e alla voglia di esserci. Oggi, a 70 anni, racconta senza filtri la sua storia, i suoi dolori e quel rapporto con lae lache haper sempre il suo modo di vedere il mondo.Chi è Dora Moroni? Gli inizi e gli anni d’oro con CorradoNata a Ravenna il 14 dicembre 1954, Dora Moroni ha respirato musica sin da bambina, esibendosi nelle balere dell’Emilia-Romagna e vincendo il suo primo concorso a otto anni.