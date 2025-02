Ilfattoquotidiano.it - La musica del Padrino per il nuovo ristorante di Salt Bae a Milano: il video che fa discutere

Bae arriva a, ma la gaffe è dietro l’angolo. Il ristoratore turco Nusret Gökçe, noto in tutto il mondo per il celebre gesto con cui sala la carne, è pronto ad aprire il suo locale nel capoluogo lombardo. Per annunciare il lieto evento ha registrato uncaricato sui social che a molti sta già facendo storcere il naso. Il motivo? Il sottofondole scelto da Nurset per la clip è C’è la luna ‘n menzu o mari, canto popolare siciliano molto amato dalla mafia e divenuto celebre a livello internazionale grazie al film “Il” come fa notare Open. Una celebrazione degli stereotipi sull’Italia che suona, secondo diversi utenti, come un passo falso per la promozione dellocale. “Riesce ad essere un burino anche solo camminando” scrive qualcuno, “Sbagliato” osserva qualcun altro.