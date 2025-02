Anteprima24.it - La minoranza interroga l’amministrazione, Antropoli: “Aliquote IMU al massimo e rendita dei terreni aumentata per effetto PUC”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiReca la firma dei quattro consiglieri comunali di, Fernando Brogna, Pietro Di Rauso e Melina Ragozzino un’zione che questi hanno indirizzato al sindaco Adolfo Villani e all’assessore Pasquale Frattasi.Nello specifico i quattro hanno evidenziato che “in seguito all’adozione del PUC ed alla sua approvazione in consiglio comunale moltiinsistenti sul Comune di Capua sono passati daa destinazione agricola aa destinazione edificabile, sia essa ad edilizia residenziale che industriale. Perdi questo, lacatastale di questi immobili è notevolmentee leIMU dell’ente comunale sono alnonostante il comune sia uscito dal dissesto nel 2019. In considerazione che molti cittadini si trovano a dover pagare quote importanti di IMU comprensive di quattro anni di arretrati si chiede cosa abbia intenzione di fare l’ Amministrazione comunale per venire incontro ai cittadini che si ritrovano a dover pagare esose quote di IMU perche al momento non risultano appetibili da un punto di vista commerciale”.