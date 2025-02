Bresciatoday.it - La Millenium Brescia ci crede: “Possiamo recuperare terreno e puntare alla Serie A1”

La Pool Promozione raggiunge il PalaGeorge. Dopo un avvio positivo in trasferta, le Leonesse rientrano a Montichiari per la prima gara casalinga della seconda fase. Il turno infrasettimanale, in programma mercoledì 19 febbraio, alle ore 20, promette spettacolo. Dopo essersi già incontrate in.