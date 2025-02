Ilgiorno.it - La Milano-Torino parte ancora da Rho: tanti eventi collaterali per una settimana

Leggi su Ilgiorno.it

Rho () Partirà da Rho il prossimo 19 marzo per terminare dopo 174 km davanti alla Basilica di Superga. E' la 106esima, la corsa ciclistica più antica del mondo la cui prima edizione risale al 1876. L'evento ciclistico e gli appuntamenti che faranno da cornice sono stati presentati questa mattina in municipio a Rho. "Per il terzo anno di fila la corsa più antica del mondo partirà da Rho, a conferma di un legame solido e apprezzato dagli appassionati che hanno affollato il villaggio dinza nelle scorse due edizioni - ha dichiarato Mauro Vegni, Direttore Area Ciclismo di Rcs Sport - Abbiamo poi deciso di riportare l'arrivo in cima a Superga, con il suo traguardo suggestivo accanto alla Basilica che chiama all'appello come sempretifosi. Tra i numeri da segnalare ci sono i quasi 200 Paesi coperti dalla diretta tv che trasmetteranno in tutto il mondo le immagini delle bellezze dei territori che attraverseremo".