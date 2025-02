Ilrestodelcarlino.it - "La mia vedova sfida a duello il creditore"

"Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Cechov", sarà sul palco del teatro Bonci da giovedì, a sabato alle 20.30, e domenica alle 16. Peter Stein, con questo lavoro, ha ottenuto il Premio ’Le Maschere del Teatro Italiano 2024’ come miglior regia. Da lui diretti, ne sono protagonisti Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone e Emilia Scatigno. I tre testi, scelti tra i dieci complessivi che Cechov compose, contengono situazioni paradossali e divertenti, e sono ispirati alla commedia francese e al vaudeville. A interpretare il ruolo principale della prima pièce, è un’attrice dalla solida carriera, e tra le interpreti più versatili del teatro italiano: Maddalena Crippa, ne "L’Orso", in cui indossa i panni di unainconsolabile che d’improvviso è costretta a ricevere in casa un rudedel marito.