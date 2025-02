Ilgiorno.it - La maledizione del massimo ribasso colpisce ancora: stop al cantiere del teatro Ringhiera

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 febbraio 2025 – Nel cartello checampeggia di fronte alc’è scritto: “Inizio lavori 15 novembre 2024, fine lavori prevista il 28 ottobre 2025”. Peccato che le opere di riqualificazione deldi via Boifava, opere da 1,5 milioni di euro, si siano fermate lo scorso 4 febbraio perché gli operai, non pagati dalla ditta che aveva conquistato l’appalto comunale, Gruppo Consales srl, se ne sono tornati a casa. La ““ sugli appalti pubblici targati Palazzo Marino torna a colpire. In passato era già successo per opere importanti come il rifacimento del Palalido e il restauro delLirico. Una situazione simile di stallo per inadempienza della ditta che si è aggiudicata l’appalto si è riproposta per la manutenzione straordinaria che riguarda ilal centro del quartiere Chiesa Rossa, periferia sud.