Lanazione.it - “La Mafia ci rassomiglia”, all’I.C. Cesalpino arriva Luigi Garlando nel ricordo di Falcone e Borsellino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 febbraio 2025 – “Se vogliamo combattere efficacemente la, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci”. Il 23 maggio 1992 Giovanniveniva assassinato assieme alla moglie Francesca e agli agenti della scorta Vito, Rocco e Antonio. Quella strage costrinse gli italiani a fare i conti con quella “Cosa” che ormai era davvero nostra, di tutto il Paese. “I giovani fanno paura allase pongono domande” ricorda, una delle firme più note della Gazzetta dello sport e affermato scrittore per ragazzi. Circa 150 studenti sono pronti a conoscere e porre domande avenerdì 28 febbraio alle 10 nell’Aula Magna dell’I.C.in piazza Fanfani in un attesissimo incontro dedicato alle classi seconde e terze della scuola media.