La Lucchese vince la sfida salvezza ma sarà penalizzata di 4 punti

FIRENZE – Si è conclusa con il posticipo di Lucca una intensa giornata del campionato di serie C. Come succede ormai da tempo a sorridere è stata la Pianese, che, seppur di misura e con un calcio di rigore di Mignani, ha superato un Milan Futuro in difficoltà e consolidato la propria posizione playoff. Trepesanti in otticaanche per lache contro il Perugia nel posticipo va subito sotto per il gol di Matos, poi la ribalta nella ripresa con doppio Magnaghi. Sforzo che potrebbe essere inutile: la nuova società non ha onorato le scadenze di stipendi e previdenza edi 4in questo campionato. Quasi certa la necessità, per salvarsi, di disputare i playout. Ko per il Pontedera in casa contro il Carpi con l’espulsione di Corona nel finale: il bomber salterà il prossimo incontro.