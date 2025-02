Ilrestodelcarlino.it - La lotta allo spaccio in A13. In auto 15 chili di hashish. Arrestati corrieri della droga

Gli insospettabili viaggiavano con quasi 15diin. Ierano a bordo di un’utilitaria come tante, una Fiat Punto di colore blu. A bordo due giovani, uno di 19 anni e l’altro di 18, entrambi incensurati e residenti a Cesena. Ma l’aria innocua dei ragazzi non ha tratto in inganno gli agentipolstrada di Altedo che li hanno fermati sull’A13 in direzione di Bologna. A tradire i due un insolito nervosismo, che ha fatto insospettire la polizia stradale. Da qui è scattata la perquisizione. Nel bagagliaio dentro a dei cartoni c’erano 150 involucri avvolti in plastica contenentidestinato. Per i due giovani, quindi, sono scattate le manette. Le indagini però continueranno per capire chi ci sia dietro di loro. il più grande ha appena finito di studiare e aveva trovato un lavoro e l’altro invece di 18 anni sta ancora frequentando la scuola.