La lezione della Storia. Le autocrazie vogliono dividere il mondo libero

Pinto * La guerra mondiale iniziò a Monaco. La Cecoslovacchia, da poco indipendente e sovrana, era una delle poche democrazie nell’Europa dei totalitarismi degli anni Trenta. Hitler tentò di annetterla a pezzi, esattamente come oggi Putin con l’Ucraina. Gli alleati occidentali temevano la guerra e il consenso interno, come è normale nel. Hitler, controllava l’opinione tedesca, e voleva il conflitto alle sue condizioni. Gli alleati rinunciarono a difendere la maggiore democrazia dell’Europa orientale: cechi e slovacchi avrebbero ritrovato la libertà solo cinquant’anni dopo, quando crollarono i regimi comunisti. Hitler si convinse che le democrazie occidentali erano fragili e deboli. Decise con l’accordo con Stalin (che ne fu entusiasta) per dividersi la Polonia. Tra il 1939 e il 1941 Hitler attaccò l’Europa occidentale, Stalin i Paesi baltici e la Finlandia.