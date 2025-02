Ilgiorno.it - La Leon stecca ancora e il ko a Treviglio costa il posto a Joelson

Tardivo? Forse sì. L’esonero di(foto) è arrivato nella mattinata di ieri dopo la sconfitta diper 3-1, la seconda di fila di un 2025 fallimentare che ha visto laallontanarsi progressivamente dalla vetta e, addirittura, dalla zona playoff. Oggi gli orange sono ottavi. Troppo poco per una squadra costruita per vincere il campionato. Come del resto lo scorso anno. Ora che tutti gli obiettivi stanno inesorabilmente sfuggendo, la società ha preso la decisione di privarsi del tecnico brasiliano. La squadra è stata affidata al suo vice Riccardo Ghidelli. Una scelta non temporanea, come precisa il ds Marco Sala; sarà lui alla guida della squadra fino a maggio. Sempre nel girone B altro passo falso della Fucina battuta in casa 3-1 dalla Cisanese; qui l’allenatore non rischia, ma si fa sempre più concreto lo spettro dei playout.