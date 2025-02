Ilnapolista.it - La Juventus è in vendita? Il silenzio di Elkann all’intervista del nuovo socio: mister Bitcoin (Damascelli)

Laè in? Ildidel)Tonysul Giornale scrive dellama non dal punto di vista calcistico. Analizza le conseguenze dell’interviste al Corriere della Sera dell’amministratore delegato di Tetherdi minoranza della Juve. Intervista senza peli sulla lingua in cui l’ad non nasconde mire espansionistiche nel club. Escrive che al’idea di sbarazzarsi dellanon dispiace affatto.Ecco cosa scrive:Lain? Ieri il titolo in Borsa è salito del 9,5% dopo il buon risultato della squadra contro l’Inter, l’annuncio dell’ingresso di undi minoranza e, soprattutto, l’indicativa intervista al Corsera a Paolo Ardoino amministratoredelegato di Tether la società che emette Usdt la stablecoin più nota nel circuito mondiale delle criptovalute e il cui titolare è Giancarlo Devasini imprenditore monferrino con un patrimonio di 9 miliardi di dollari che lo ha posto in quarta posizione nella classifica delle persone più ricche d’Italia.