La Juve ne prende due | 63 milioni è già ufficiale

Leggi su Sportface.it

Dopo la gara col Como è stata definitivamente chiusa una doppia operazione. Portiere e attaccante, tutti i dettagliLa doppia ufficialità è arrivata durante il derby d’Italia con l’Inter, che lantus ha vinto grazie a un grande secondo tempo e alla rete di quel Conceicao che Giuntoli ha tutta l’intenzione di acquistare a titolo definitivo., stretta di mano per ConceicaoCol Porto c’è un gentlemen agreement utile a definire l’operazione probabilmente a una cifra inferiore ai 30di euro.Filo diretto con Mendes, a Torino per YildizC’è un filo diretto col suo agente, Jorge Mendes, nelle ultime ore del mercato di gennaio sbarcato anche a Torino per incontrarsi con Yildiz e la sua famiglia. Qualcosa bolle in pentola, ma questa è un’altra storia. Una storia forse per la prossima estate.