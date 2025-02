Laspunta.it - La Iena di San Giorgio conquista il pubblico del Teatro nuovo di Velletri

Continua, incalzante e senza sosta, la stagione 2024/2025. Spettatori ammaliati e compiaciuti.Una performance, quella della Compagnia Angolilab, di grande spessore artistico, sorprendente. Diretti con maestria dal regista Wladimiro Sist, gli attori in scena hanno dato vita, voce e sentimento a marionette “umane”, in un contesto surreale e grottesco, al limite della follia, raccontando un evento storico, basata su una leggenda ispirata da fatti realmente accaduti a SanCanavese nel 1835. Un macellaio che confezionava salumi utilizzando carne umana (da soggetti di sesso femminile). Si è riso fino alla fine pur avvertendo una tragica e assoluta forma di sventura. Il prossimo appuntamento, al, è per domenica prossima, 23 febbraio alle ore 18.30, con la divertentissima commedia “L’onorevole, il poeta e la Signora” dell’apprezzato autore Aldo De Benedetti.