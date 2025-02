Ilfattoquotidiano.it - La guerra sta finendo e l’Europa deve fare attenzione: il conto arriverà più tardi

È più facile iniziare unache finirla. Nonostante un immane sforzo mediatico, supportato dai maggiori opinionisti di entrambe le sponde atlantiche, i comuni cittadini europei hanno capito pochissimo delle ragioni per cuioccidentale sia entrata incontro la Russia. Ancor meno perché la stiamo perdendo.Soprattutto, gli europei hanno commesso il grande errore di quasi tutti gli analisti e gli esperti in materia, quello di considerare lacome un episodio di politica estera, quando si tratta di un atto di politica interna. Senza contare che, in, la prima vittima è la verità. Nota bene: in italico, sono tutte frasi fatte.Alla fine della storia, gli americani hanno sempre lasciato in braghe di tela gli alleati del paese che avevano sconquassato, in modo diretto o indiretto.