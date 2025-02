Cityrumors.it - La “giustizia” all’italiana: 3 arresti ingiusti ogni giorno

Errori giudiziari in Italia: oltre 100 casi mensili di ingiuste detenzioni costano 26,9 milioni di euro ai contribuenti., oltre tre persone vengono ingiustamente detenute. È un dato – quello riportato nell’edizione odierna de Il Giornale – che fa riflettere, poiché non tiene conto di coloro che, una volta rilasciati, scelgono di non fare ricorso e di cercare di lasciarsi tutto alle spalle.La “: 3– Cityrumors.itÈ come visitare un museo dellaitaliana, dove l’ultima esposizione, dalle tonalità grigio scuro, è rappresentata dalla relazione annuale pubblicata ieri da Via Arenula e inviata al Parlamento. Quarantasette pagine dense di cifre, dati e statistiche che dipingono un quadro preoccupante del nostro sistema giudiziario.