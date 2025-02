Agi.it - La gestione del verde di Roma finisce in Procura

Leggi su Agi.it

AGI - Ladelpubblico aal vaglio della magistratura. A presentare un esposto alladella Repubblica, alla Corte dei Conti (e alle autorità preposte) è il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori per chiedere una verifica sul corretto operato del Comune per quanto riguarda ladelin città e la valutazione di un eventuale danno erariale. L'esposto vuole portare l'attenzione “sull'abbattimento seriale e senza precedenti di alberature nelle ville storiche nei parchi urbani e nei viali dell'intera Capitale, la violazione dei vincoli ambientali e la mancata trasparenza nel condurre queste operazioni non possono essere ulteriormente tollerati. Ditte profumatamente pagate e autorizzate ad annientare ilcittadino” spiega Santori. Nell'esposto, che AGI ha potuto visionare, si fanno degli esempi concreti: come per esempio gli 8 mila gli abbattimenti a Villa Ada, gli oltre 300 alberi di pregio a Villa Glori, l'abbattimento di alcuni alberi monumentali a Villa Borghese e Villa Pamphili.