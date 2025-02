Ilrestodelcarlino.it - La gaffe del Comune: Fiorenzuola esce dalla lista dei ‘Borghi più belli d’Italia’

Pesaro, 18 febbraio 2025 – Ec’è rimasta con un palmo di naso. Fino alla fine del 2024 la romantica frazione a picco sul mare faceva parte, in qualità di ‘Borgo ospite’, del club de ‘I borghi piùma ilnon ha presentato entro i termini (giugno) la richiesta per il rinnovo. E il prestigioso status è scivolato via dalle mani degli abitanti didi Focara e dell’Ente parco San Bartolo. “di Focara ha perso la certificazione di ‘Borgo ospite’ de ‘I Borghi piùper una dimenticanza deldi Pesaro”. A dirlo sono Annalisa Cecchini, Michele Mancini e Sabrina Rastelletti, consiglieri del quartiere 6-San Bartolo (Ascoltiamo Pesaro), che, in vista del consiglio di quartiere che si è svolto ieri sera, si sono consultati con l’Ente parco San Bartolo per capire se avesse argomenti da portare all’attenzione dell’assemblea.