La frasi scioccanti nel diario | Sono una vampira 29enne accusata di aver ucciso la figlia neonata nel wc

Era il 29 ottobre del 2024, quando morì unain circostanze molto sospette a Piove di Sacco, in provincia di Padova. Le indagini hanno fatto emergere un quadro scioccante: la madrepugliese ma di origini brasiliane, con evidenti problemi psicologici, come dimostrato dalle deliranti confessioni affidate al suo, avrebbe annegato lanel wc di casa.I problemi mentaliLa donna teneva undove annotava tutti suoi pensieri e potrebbe essere usato come prova per stabilire la sua capacità di intendere e di volere. Laparlava spesso dell’occulto e di vampirismo, anzi lei stessa si definiva una. Gli inquirenti stanno cercando di delineare un quadro generale sullo stato mentale della donna, non solo relativo alla mattina del 29 ottobre del 2024, ma anche prima di quella data.