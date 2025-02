La Formula 1 potrà contare su un nuovo Trophy Trunk firmato Louis Vuitton

Leggi su Gqitalia.it

Cosa c’è di meglio di vincere un trofeo nel Campionato del Mondo di1? Vincerlo all’interno di un esclusivo baule. In occasione dell’evento F175 Live, in cui per la prima volta tutte le dieci scuderie del campionato di1 mostreranno le nuove livree della stagione 2025,presenterà l’esclusivo, realizzato dalla Maison per custodire il trofeo del Campionato del Mondo di1. Il baule, creato in occasione del 75° anniversario della1, rispetta tutte le tradizionali caratteristiche di, a partire dalla realizzazione nello storico atelier di Asnières, in Francia.Courtesy of the brandCourtesy of the brandIlè caratterizzato da due pannelli frontali dipinti a mano, sui quali campeggia l’iconica lettera V, che sta ovviamente per Victory e per, realizzata nel tradizionale motivo Damier, qui in bianco e nero per richiamare i colori della1 e della linea del traguardo.