La festa Baioni | Sono stati momenti di estasi

Un finale di gara, ed anche un dopo partita, da spaccacuore. Quello che è successo domenica sera a Bologna, quando Pietro Aradori ha sbagliato l’ultimo tiro e il Paladozza si è ammutolito mentre esplodeva la curva dei pesaresi, lo racconta il vice della Vuelle Giacomo. E le emozioniancora forti a distanza di 24 ore. "Veder saltare dietro la nostra panchina il presidente Valli e gli altri dirigenti, quasi impazziti per la gioia, è stato veramente fantastico. Così come lo è stato correre per mano con i giocatori verso i nostri tifosi per ringraziarli dell’incessante sostegno ricevuto. Erano 300 contro un intero palazzo, ma anche loro hanno retto ad armi pari il loro confronto, ci hanno dato una spinta incredibile". In quel frangente ‘Baio’ ha roteato la felpa in aria mentre il parterre di casa inveiva, se n’è accorto? "Sinceramente no, ero troppo felice pensando a dove siamo arrivati partendo dal 19esimo posto: in un momento del genere, dopo una risalita così imperiosa, era giusto celebrare coi tifosi che ci avevano seguito da Pesaro; non c’era alcun intento di provocare i bolognesi, è stato un gesto spontaneo".