Ilrestodelcarlino.it - La famiglia allargata di Laura Pausini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 18 febbraio 2025 – Lapuò funzionare e rendere tutti sereni. Ne è un esempio quella della popstar romagnola, la cantante donna italiana più influente del mondo che, prima della nascita di sua figlia ha accudito i figli del marito, avuti da un precedente matrimonio. Proprio ai tre ragazzi ha dedicato qualche anno fa un medley durante un suo concerto, rimarcando quanto fosse bello il tempo passato con loro, ma anche che fosse un “dispiacere” che le persone con il suo ruolo “vengano chiamate ‘matrigne’”. "È un nome brutto, io sono una persona della vostra vita”, disse la star, suggellando così un rapporto speciale con tutta la sua. La carriera stellare diDopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 1993, con il brano “La solitudine” quando non era ancora ventenne, ha intrapreso una carriera stellare che l’ha portata a realizzare 12 album studio, a vendere più di 70 milioni di copie, e a vincere 1 Grammy Award, 4 Latin Grammy Award, 1 Golden Globe e una nomination agli Oscar per la canzone originale “Io Sì (Seen).