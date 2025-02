La falsa notizia dell’assalto dei migranti all’ospedale di Birmingham condivisa da Elon Musk e il falso fact-checking di Grok

Leggi su Open.online

Su X, la piattaforma di, circola ladi un gruppo dia volto coperto e armati di accette che avrebbe preso d’assalto un ospedale di, nel Regno Unito. A sostegno di questa tesi, gli utenti condividono una foto tratta da un post rilanciato dallo stesso. Senza alcuna verifica, il proprietario di X ha dato visibilità a un post pubblicato da un utente, “Basil the Great” (@BasilTGMD), alimentando la reazione scomposta di molti, che hanno preso laper vera. In realtà, si tratta di unainventata, cosi come risulta sbagliata l’analisi sull’immagine effettuata dall’Ai di X,, che ha tratto in inganno gli “utenti verificatori”.Per chi ha frettaL’assaltoè stato smentito dalla Polizia britannica a seguito della diffusione dellasui social.