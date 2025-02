Iodonna.it - La dolcezza di Melinda incontra l’amore di Love Therapy per creare un evento unico

C’è una nuova storia d’amore che incanta Milano: è quella tra, una fusione die creatività che prende vita in occasione della Milano Fashion Week.Grazie a, uno dei consorzi di mele più importanti d’Europa,, brand creato da Elio Fiorucci, torna a far sognare durante la Settimana della Moda.L’Dal 25 febbraio al 3 marzo, l’Edicola Civic di Corso Garibaldi 83 dalle 10 alle 19 si veste di magia, trasformandosi in un punto d’incontro per chi ama l’eleganza e le emozioni.L’iconica mela Dolcevita dily, il piccolo nanetto simbolo di, in un abbraccio che profuma di nostalgia e, allo stesso tempo, di futuro.Durante la Settimana della Moda verranno distribuite tote bag in tessuto che racchiudono un piccolo dono firmato, ispirato alla Fashion Week, e una Dolcevita: una mela che è un messaggio, un simbolo di qualità e cura.