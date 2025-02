Panorama.it - La debolezza di Macron sulla crisi ucraina

È altamente improbabile che il vertice parigino sull’, convocato da Emmanuel, si rivelerà foriero di svolte significative. È chiaro che l’iniziativa del presidente francese era un modo per far sì che Parigi potesse recuperare peso nel processo diplomatico ucraino, soprattutto dopo che l’amministrazione Trump aveva annunciato di non voler includere l’Ue nei negoziati di pace.puntava quindi a rilanciare il proprio ruolo di mediatore, ponendosi, al contempo, come punto di riferimento per l’intera Unione europea. In quest’ottica, il leader francese ha cercato di aumentare il proprio prestigio, invitando anche il premier britannico, Keir Starmer. Insomma,nutriva obiettivi ambiziosi. Obiettivi che rischiano tuttavia di risolversi in un buco nell’acqua.Innanzitutto, gli inviti selettivi del presidente francese hanno irritato quei Paesi europei che non sono stati coinvolti nel summit.