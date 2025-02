Ilrestodelcarlino.it - La cultura giapponese ormai dilaga tra i giovani

Oggi vi parleremo dellae del suore tra i. Essa ha avuto grande diffusione grazie ai manga e agli anime. Entrambi si basano su personaggi fantastici che possono avere dei super poteri e abitare in luoghi surreali, non conosciuti e non raggiungibili dall’uomo. La parola ‘manga’ è un terminee a partire dagli anni ’50 questo tipo di pubblicazione è diventato uno dei settori principali dell’industria editoriale. I manga hanno una particolarità, non si leggono come libri normali, ma al contrario. Nella maggior parte dei casi sono tratti da videogiochi e sono in bianco e nero. Le anime, invece, sono opere commerciali d’animazione sempre di produzione, i cui primi esempi furono creati nel 1917. Esistono diverse tipologie di anime, che vanno da quelle d’azione agli horror.