La crociata contro il vino è una gara a chi la spara più grossa per un attimo di notorietà

Davvero l'alcol fa male come il fumo? Veramente bereè comersi eroina in vena? Possibile che ormai il nemico numero uno in Italia - anzi, nel mondo - sia il? Tutto in nome della salute, anzi di un salutismo che analizza le azioni, le scelte, i comportamenti umani solo in base a numeri e dati statistici generali che non tengono conto di altro. Ai tempi della "legge Sirchia" - quella che, approvata nel 2003, portò al divieti di fumo nei bar e nei ristoranti e in tutti i locali pubblici dal 2005 - ci fu battaglia, addirittura una guerra pro oi divieti che era iniziata ben 30 anni prima quando il divieto aveva interessato cinema e bus. Certo, le lobby delle multinazionali hanno avuto il loro bel peso sulla politica; i bastoni tra le ruote del divieto arrivarono da più parti e i palazzi si spaccarono.