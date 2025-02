Puntomagazine.it - La credibilità di un testimone che aggiunge dettagli: cosa dice la criminologia

Scopri come lae la giurisprudenza italiana valutano ladei testimoni che cambiano la loro versione nel tempo.La valutazione delladi un, passa anche da quanto possano essere accurati i suoi ricordi resi. La memoria umana non è una fotocamera che registra ognio in modo fedele e immutabile. Più facilmente, è un processo vivo e dinamico, che cambia nel tempo. Secondo gli studi della psicologia cognitiva, i ricordi vengono continuamente rielaborati e possono essere influenzati da diversi fattori.Ecco alcune cause comuni di cambiamenti nei ricordi:Suggestioni esterne: leggere articoli di giornale o parlare con altre persone può alterare il ricordo originale.Domande ripetute: gli interrogatori ripetuti, magari posti in modi diversi, possono portare a ricordareche prima sembravano oscuri.