Ilrestodelcarlino.it - La città di Carnevale. Tutte le limitazioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In vista dell’evento ‘Ladi’, che sarà celebrato sabato primo marzo in centro a Falconara, il Comune ha adottato una serie di misure che limiteranno la circolazione stradale, per consentire lo svolgimento di un pomeriggio di divertimento in sicurezza. In particolare, dalle 14 alle 20, sarà istituito il divieto di transito nelle vie Bixio, nel tratto compreso tra via Amendola e piazza Mazzini, in piazza Mazzini, nel tratto tra via Bixio e via IV Novembre, in via Bixio, tra via IV Novembre e via F.lli Cairoli, in piazza Garibaldi, lato monte, in via Manara, tra via Bixio e via Marsala, in via Marsala, tra via Manara e via F.lli Cairoli, in via F.lli Cairoli, tra via Marsala e via Bixio. Sarà istituito il divieto di sosta, in ambo i lati delle carreggiate, dalle 10 alle 20, in via Bixio, tra via Amendola e piazza Mazzini (esclusa), in piazza Garibaldi, lato monte, in via Manara, tra via Bixio e via Marsala, in via Marsala, tra via Manara e via F.