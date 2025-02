Ilnapolista.it - La Champions (con Milan e Atalanta eliminati) ci ricorda la mediocrità del calcio italiano

La(coneliminate) ciladelAltro che quinto posto per la. Da questa sera sarà molto complesso. L’Italia perde sia ilsia l’che vengonoda due squadre sulla carta tutt’altro che irresistibili: Feyenoord e Bruges.La scorsa è stata la stagione dell’illusione. La conquista di cinque posti per la. La vittoria dell’Europa League con l’. La seconda finale consecutiva di Conference della Fiorentina.Ci eravamo illusi che ilfosse tornato competitivo. Non è così. Insono già fuori Bologna,. Domani sera toccherà alla Juventus che deve difendere il 2-1 dell’andata contro il Psg. E poi c’è l’Inter che in Italia consideriamo una delle favorite per la vittoria finale.