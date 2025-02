Sbircialanotizia.it - La casualità nell’informatica quanto è importante? Scopriamolo insieme

Leggi su Sbircialanotizia.it

Siamo tutti naviganti del digitale al giorno d’oggi e proprio per questo ci siamo abituati a dare per scontate una montagna di cose diverse. Tra queste una delle più importanti, perché quotidianamente utilizzate dai sistemi che impieghiamo in maniera che non possiamo immaginare, c’è proprio la! Secondo voi uno smartphone può tirare un dado . L'articolo Laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.