La Camera dei deputati ospita il 19 Meeting dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo

ROMA – Il 20 e 21 febbraio ladeiaccoglierà il 19°del(PAM), piattaforma di dialogo e cooperazioneche ha come obiettivo quello di promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile nell’area del. La PAM, che riunisce rappresentanti di Parlamenti dei Paesi mediterranei, si configura come un foro privilegiato per affrontare le principali sfide politiche, economiche e sociali della regione. Sono circa 250 i delegati complessivamente attesi, da oltre 30 Paesi.Il presidente della delegazione italiana, nonché Vicepresidente dell’organizzazione e Presidente della 2ª Commissione Permanente della PAM, è il deputato Giulio Centemero. L’Assemblea allasi concluderà con l’elezione del nuovo Presidente della PAM, che manterrà l’incarico per i prossimi due anni.