La buona sanità - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore«Caro Direttore, confesso di essere un nostalgico delle «3 I» berlusconiane, ma sentire Valditara che vuol riesumare il latino nelle scuole medie, mi ha fatto un po’ rabbrividire. Le nostre aziende continuano a chiedere a gran voce manodopera specializzata e noi italiani siamo rinomati all’estero per una profonda ignoranza linguistica. È vero che anche nell’inglese c’è quasi un 30 per cento di vocaboli di origine neolatina, ma sono vocaboli affini anche all’italiano e non è necessario retrocedere al latino per comprenderli. Quanto al presunto sviluppo delle capacità logiche, esistono moltissime discipline, a partire dalla matematica o dalla fisica, ma non solo, in grado di esercitarle e svilupparle. Infine, a fronte di ripetute esortazioni, invero relativamente poco ascoltate, a orientarsi nelle medie superiori verso studi tecnico-scientifici, chi cerca di incentivare studi umanistici, mi sembra un po’ fuori tempo.