La bolla del Gin è scoppiata | ora si beve Tequila e Paloma

Il Gin è in netto calo,(e Mezcal) su. È questa in estrema sintesi l’analisi di Massimo D’Addezio, barman di alto rango al Chorus di Roma e talent di Gambero Rosso TV: un algoritmo che definisce quanto da un po’ stiamo riscontrando anche dal punto di osservazione del Gambero. Titolammo, qualche tempo fa (sul numero 380 di settembre 2023): La fine del Gin Tonic. Era una sorta di provocazione per parlare del dilagare di decine, centinaia di etichette di Gin made in Italy: non c’era provincia, zona, distilleria, cantina che non facesse il “suo” gin. Alcuni anche discreti, molti approssimativi. Di fatto, di fronte alla domanda del barista: “quale gin desidera”, un qualsiasi cliente “normale” si troverebbe in difficoltà a formulare una scelta sensata. Esplode la moda die diE ora, argomenta D’Addezio, ladel gin si sta sgonfiando lasciando il campo agli spirit messicani, bevuti sia assoluti che all’interno di drink classici o innovativi che siano.