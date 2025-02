La bimba di 5 anni lo becca mentre la filma in bagno con sua madre | così ha fatto arrestare un pedofilo a Linate

Leggi su Open.online

Un uomo di 30è stato arrestato dopo averto di nascosto una donna e la figlia di 5in undell’aeroporto milanese di. All’arrivo della polizia, l’uomo ha mostrato agli agenti un telefonino “pulito”, ma nello zaino ne nascondeva un secondo pieno di immagini pornografiche scattate di nascosto in bagni e spogliatoi. A quel punto, è scattata una perquisizione nella sua casa, in provincia di Como, dove sono stati trovati circa 5mila file tra foto e video a sfondo pedopornografico, tutti ripresi di nascosto in bagni e spogliatoi. Il 30enne è accusato di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori.L’arresto in aeroportoAd accorgersi della presenza dell’uomo neldelle donne è stata ladi 5ripresa di nascosto insieme allain undell’aeroporto di