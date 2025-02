Serieanews.com - Kvaratskhelia, solo delusioni al PSG: l’annuncio di Luis Enrique spiazza tutti

ed il PSG, un inizio difficile: l’esterno georgiano non riesce a decollare, fin quie criticheal PSG:di– SerieAnews“Parigi val bene una messa”. Un vecchio detto risalente al ‘500 che significa come valga la pena compiere un sacrificio se è possibile ottenere uno scopo alto. Una sorta de “Il fine giustifica i mezzi” machiavellico, soltanto con meno sotterfugi. Insomma, potrebbero essere senza mezzi termini un po’ il pensiero dinel gennaio scorso, quando ha forzato la mano per lasciare Napoli e volare a Parigi. L’esterno georgiano era già da mesi in contatto con il club transalpino, come ammesso dal ds Manna, quasi “ricattato” – ipse dixit – dal calciatore per la cessione. E così, com’è ormai noto, l’addio non senza rimpianti del numero 77, protagonista dello storico terzo scudetto del Napoli.