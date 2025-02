Juventusnews24.com - Koopmeiners in panchina all’andata contro il Psv: rivelazione dell’olandese. Ecco come ha preso l’esclusione il centrocampista della Juventus

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24inil Psv:hailbianconeroTeunè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sua esclusionedi PSV–Juve. ESCLUSIONE COL PSV– «Sono molto tranquillo, anche nella testa. Sono un giocatore per la squadra, sono molto positivo per questa squadra, abbiamo tanti giocatori forti, possono giocare per questa squadra. Anche insono molto tranquillo, so cosa posso fare per aiutare a vincere la partita. Penso solo a questo e sono molto felice che abbiamo vinto e abbiamo fatto un buon risultato. Domani voglio fare uguale».LA CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI PSV-JUVELeggi sunews24.com