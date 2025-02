Juventusnews24.com - Koopmeiners a Sky: «Sarà una partita diversa dall’andata, ecco come dovremo giocare. Vorrei giocare sempre ma è anche importante riposarsi»

Koopmeiners, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky per illustrare la sfida tra PSV e Juventus: le sue dichiarazioni. Dopo Thiago Motta tocca a Koopmeiners parlare ai microfoni di Sky. Intervistato dalla predetta emittente quest'ultimo ha parlato delle sensazioni in vista di PSV-Juve. Le sue parole alla vigilia di questa gara decisiva per il proseguo del percorso in Champions League.

PAROLE – «Penso che sarà una partita diversa e difficile. All'andata abbiamo giocato noi in casa, il risultato conta in due partite e non in una. Loro avranno i tifosi, non dobbiamo aspettare il risultato ma vincere. Da calciatore vuoi giocare sempre ma penso sia importante riposare perché ci sono tante partite e perché la squadra ha qualità con tanti altri calciatori»