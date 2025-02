Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: contatti col Psg per acquistare l’attaccante. Intanto il francese ha già preso una decisione, ultimissime

Come riferito da Nicolò Schira, proseguono bene i contatti tra la Juve e il Psg per Randal Kolo Muani. Colloqui positivi per intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con opzione di acquisto, che diventerà obbligo nel 2026 al raggiungimento di determinate condizioni. Pronto un contratto fino al 2030 per il francese, che ha già preso una decisione: vuole rimanere alla Juventus dopo lo straordinario impatto in queste prime partite in bianconero.