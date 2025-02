Lettera43.it - Kkr sale al 30 per cento di Enilive: investimento da quasi 600 milioni

Dopo l’operazione completata lo scorso ottobre, quando ha acquisito il 25 perdel capitale sociale di, Kkr ha portato la sua partecipazione al 30 per. Il fondo americano ha firmato un accordo per acquistare un’altra quota per una cifra pari a 587,5di euro. Le quote di Kkr adesso valgono oltre 3,5 miliardi di euro. Il perfezionamento dell’operazione è previsto per il mese di marzo 2025. La partecipazione di Kkr, si legge nella nota con cui è stata annunciata l’intesa, «è basata sulla medesima valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di Equity value per il 100 perdel capitale sociale di».Gattei: «attrattiva per il mercato»Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, ha affermato: «L’ulterioredi KKR conferma l’attrattività diper il mercato.