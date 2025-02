Kkr incrementa la partecipazione in Enilive con un investimento di 5875 milioni di euro

Quotidiano.net - Kkr incrementa la partecipazione in Enilive con un investimento di 587,5 milioni di euro

Eni e la società diKkr hanno firmato un accordo perre ladi Kkr inattraverso un ulteriore acquisto di azionida Eni. Lo rende noto il gruppo energetico spiegando che l'acquisto sarà pari al 5% del capitale sociale di, attraverso unaddizionale di 587,5di. L'porterà Kkr a detenere unacomplessiva pari al 30% del capitale sociale diottimizzando la struttura del capitale di Eni che continuerà a mantenerne il consolidamento e il controllo. L'operazione è in linea con l'accordo firmato tra Kkr e Eni lo scorso ottobre per l'acquisizione da parte della società didi unapari al 25% del capitale sociale di, il cui perfezionamento è previsto il prossimo mese, ed è basata sulla medesima valutazione post-money pari a 11,75 miliardi diin termini di Equity value per il 100% del capitale sociale di