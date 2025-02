"Kindeswohl", film su madre che ha sfidato lo Jugendamt in Germania

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 feb. (askanews) – “Kindeswhol, Il bene del bambino”, ilideato da Livia Bonifazi, scritto e diretto da Franco Angeli è disponibile dal 18 febbraio, in streaming sulla piattaforma CGtv.it e su Prime Video Italia, distribuito on demand da CG Entertainment. Ilprodotto da Francesco Siciliano PANAMAe presentato in anteprima alla XIII edizione del BIF&ST – Bari InternationalFestival come Evento Speciale, vede nel cast la stessa Livia Bonifazi, Giovanni Guardiano e Mario Patane’, racconta la storia vera e coraggiosa di una, Marinella Colombo, diventata paladina dei diritti genitoriali. In una stanza del carcere di San Vittore a Milano, si affrontano Marinella Colombo, accusata di aver rapito i suoi stessi figli e il procuratore che ha l’obiettivo di farle dire dove li tiene nascosti.