Kia EV4, la rivoluzione elettrica prende forma. Ecco le prime immagini – FOTO

L’industria dell’autoè una continua corsa all’innovazione, ma Kia dimostra ancora una volta di non voler solo seguire il trend, bensì anticiparlo. La casa coreana ha svelato le linee della sua nuova EV4, che nelle versioni berlina e hatchback seguono la filosofia “Opposites United” mixando forme nette e dettagli audaci. In attesa della world premiere al Kia EV Day 2025 di Tarragona, l’azienda coreana e punta a ridefinire il concetto di berlina: Kia EV4 non è solo una nuova aggiunta alla gamma EV, è una dichiarazione di intenti. Il frontale è affilato e aggressivo, con l’EV Tiger Face che si impone tra gruppi ottici sviluppati verticalmente e una firma luminosa Star Map che crea un’identità visiva riconoscibile. La sedan si presenta con un cofano basso e una silhouette fastback che strizza l’occhio alle sportive di razza, mentre la hatchback è più compatta, muscolosa e pronta a tutto.