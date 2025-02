Juventusnews24.com - Kelly o Savona per PSV Juve? Cosa filtra sulla decisione di Thiago Motta: le ultime sulle scelte dell’allenatore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per PSVscelta diverso la sfida di Champions League in OlandaDomani sera lantus difarà visita al Psv nel ritorno del playoff di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 dell’Allianz Stadium nella partita di andata.Si rinnova il ballottaggiosinistra, con Cambiaso ancora non al meglio e che dovrebbe iniziare dalla panchina. L’inglese è favorito per tornare titolare da terzino sinistro.LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSVLeggi suntusnews24.com