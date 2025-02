Amica.it - Kate Middleton cuore di mamma: su Instagram i disegni di George, Charlotte e Louis

Continua l’impegno dinei progetti dedicati all’infanzia, e questa volta la principessa ha voluto condividere suqualcosa di cui è estremamente orgogliosa: idei figli, oltre a un suo ritratto del piccolofatto a matita e carboncino.L’occasione è stata la promozione della Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’associazione cheha fondato per approfondire l’importanza dei primi anni di vita del bambino sullo sviluppo fino all’età adulta. Il progetto cardine è Shaping Us, che si focalizza sui primi cinque anni di vita dei bambini, ed è a questo progetto che la principessa ha fatto riferimento condividendo idei figli. GUARDA LE FOTOPrincipe: tra marachelle e momenti clou, le sue foto più bellee i ritratti dei figli«Shaping Us Framework descrive le competenze sociali ed emotive che iniziano a svilupparsi nella prima infanzia.