Ilgiorno.it - Karine Cogliati, il giallo della morte: trovata legata mani e piedi in un sentiero a Carate Brianza

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 18 Febbraio 2025 – Raccolta in posizione fetale econ una felpa che passava sotto le gambe, allacciava le caviglie e che qualcuno le ha poi annodato sopra la testa come un sacchetto per trasportarla nel luogo in cui il suo corpo è stato abbandonato. Il ritrovamento del corpo Così è statadomenica pomeriggio la ragazza italo-brasiliana di 26 anni senza fissa dimora, il cui cadavere è stato scoperto da un cittadino che stava passeggiando in unimpervio nella zona delle grotte di Realdino a. Identitàvittima La giovane,, nata inda madre brasiliana e conosciuta al Servizio per la cura delle tossicodipendenze, con due figlie e con denunce per reati minori accumulate negli anni, non presentava segni di violenza sul corpo.