Kanye West torna a twittare e spiega i motivi del suo recente sfogo

Forsesi era preso una pausa dai social giusto per guardare Sanremo 2025, perché ora, ad appena due giorni dalla fine del Festival, èto sul web per riprendere da dove si era interrotto. Il rapper statunitense si è lasciato andare a una nuova ondata di tweet di dubbia lucidità, in cuia prendersela un po’ con tutti, specialmente la comunità ebraica. Ye ha esordito su X con un criptico «I am the bag», per poi provare a offrire una motivazione concreta all’idea di produrre una t-shirt con la svastica. Ha poi svelato la verità sul suo precedente: si sarebbe trattaro di un esperimento per capire fino a che punto ci si possa spingere sui social network prima di essere sospeso. «Ho detto tutte quelle cose politicamente scorrette», ha chiosato, «eppure il giorno dopo fra tutte le mie attività ho guadagnato quaranta milioni di dollari».