Juventusnews24.com - Juventus Women, deciso il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Quando si gioca la partita

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il club ha annunciato data e orariche precederà l’accesso alla finale difemminile: prima dell’ultimo atto c’è la Fiorentina È tempo di comunicazioni in casa. Il club bianconero ha annunciato la data e l’orariotra lae la Fiorentina. Eccosi giocherà questache vale per ladifemminile.«Si disputerà il 6 marzo alle 18-Fiorentina, match didifemminile. Le bianconere scenderanno in campo a Biella per difendere il 2-3 portato a casa da Firenze domenica 16 febbraio, con reti di Harviken, Bonansea e Vangsgaard.»Leggi sunews24.com