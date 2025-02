Calciomercato.it - Juventus scatenata sul mercato: triplo colpo da 100 milioni

I prossimi scenari di calcioin casa: per i bianconeri spesa da 100di euro per tre rinforzi da urloCi sono, eccome, motivi per sorridere in casa, dopo la vittoria per 1-0 contro l’Inter. Un successo pesante e prestigioso di per sé, che però va in aggiunta a iscriversi in un momento decisamente positivo sul campo per i bianconeri, visto che per la prima volta in questa stagione la squadra di Thiago Motta ha vinto ben quattro gare di fila. E a questo punto, non intende certo fermarsi qui, anzi.sulda 100– Calcio.it (fonte: © LaPresse) La vittoria con i nerazzurri significa filotto di tre successi in campionato e aggancio alla Lazio in quarta posizione, in una corsa Champions che sta entrando sempre di più nel vivo.